Айсберг весит примерно 11 тонн.

Жизнь в Гренландии сурова. Лед и холод — твои повседневные спутники. Но иногда прямо к берегу деревни может приплыть айсберг, и падающие с него обломки поднимают волны,которые способны затопить все вокруг.

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Именно такой айсберг весом около 11 тонн приплыл к деревне Иннаарсуит на прошлой неделе.

Местные власти начали эвакуацию поселения, так как они крайне обеспокоены тем, что айсберг нестабилен и может в любой момент или завалиться на бок, или просто рассыпаться на куски. И в том, и в другом случае огромная волна может просто смыть деревню. В видео от айсберга откололся лишь небольшой кусок, и уже это породило достаточно внушительные волны, хотя до берега они не добрались.

За последнюю неделю айсберг отошел чуть дальше в океан, из-за чего эвакуацию деревни приостановили. Но теперь ледяная глыба подошла близко к электростанции Иннаарсуита, и власти по‑прежнему остаются в состоянии полной готовности.

Огромный айсберг может затопить деревню в Гренландии 0:00 / 02:29

Айсберг даже был зафиксирован спутником Sentinel-2A Европейского космического агентства. На фотографии можно увидеть, насколько он больше самой деревни.