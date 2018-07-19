В черном саркофаге из Александрии нашли останки трех человек

Предполагалось, что это могла быть гробница Александра Македонского.

В египетском городе Александрия завершились работы по открытию черного гранитного саркофага, случайно обнаруженного на глубине пяти метров в начале июля. Под крышкой артефакта ученые обнаружили останки трех человек, сообщает Egypt Today.

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Саркофаг был обнаружен на территории Александрии в начале июля совершенно случайно: находку совершили рабочие, расчищавшие территорию для строительства нового здания. Реликвия высотой 185 сантиметров, длиной 265 сантиметров и шириной 165 сантиметров весит примерно 25–30 тонн и выполнена из гранита черного цвета. Археологи датировали строительство саркофага IV–I веками до нашей эры — периодом правления Птолемеев в эпоху эллинизма. Рядом с саркофагом также обнаружили бюст мужчины, выполненный из алебастра.

Бюст из алебастра

Принадлежность найденных артефактов без вскрытия саркофага определить не удалось: судя по размерам, он был предназначен для знатного жителя города. Журналисты предположили, что в нем захоронено тело Александра Македонского, место погребения которого оспаривается до сих пор. Тем не менее, египтологи отмечают, что место, где был обнаружен саркофаг, находится за пределами территории Римской империи, то есть за пределами эллинистических государств, основанных соратниками Александра, — именно поэтому останки царя вряд ли погребены именно там.

Черепа трех людей

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Процедура вскрытия саркофага началась в четверг. Под гранитной крышкой археологи обнаружили останки трех человек. Генеральный секретарь египетского Высшего совета археологии и памятников древности Мустафа Вазири отметил, что эти останки не принадлежат членам царской семьи или Птолемеям: на саркофаге нет никаких обозначений, надписей или рисунков.

Недавно сотрудники одного австралийского музея нашли в одном из саркофагов, выставленных на экспозиции, останки знатной египтянки. По документам саркофаг считался пустым.