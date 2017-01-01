Астрономы полностью изучили Вселенную

Изучение проходило по космологической модели.

Ученые из международной группы при помощи космологической модели Лямбда-CDM (ΛCDM) полностью изучили Вселенную. По их словам, новая модель является точным описанием эволюции и крупномасштабной структуры Вселенной.

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К такому выводу астрономы пришли на основе многолетних наблюдений за реликтовым излучением при помощи обсерватории Planck. Модель ΛCDM описывает эволюцию плоской Вселенной, которая возникла после Большого взрыва и расширяется с ускорением, кроме того, она имеет ненулевую положительную космологическую постоянную, она же лямбда-член. Также модель указывает на наличие темной энергии и холодной темной материи. Благодаря ней ученые объяснили наблюдаемую структуру реликтового излучения, процесс распределения галактик во Вселенной, наличие в большом количестве водорода и легких атомов, а также скорость расширения вакуума.



Космическую обсерваторию Planck запустили в 2009 году для изучения флуктуаций космического микроволнового фона и его поляризации. Благодаря этим данным можно определить состояние Вселенной на ранней стадии Большого взрыва. При помощи спутников астрономы наблюдают за В-модой поляризации, возникающей из-за раздувания вакуума и первичных гравитационных волн.

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Подробный анализ неба проходил в микроволновом и субмиллиметровом диапазонах с 2009 по 2013 годы. Благодаря этому ученые создали подробные карты микроволнового фона и подтвердить ΛCDM-модель, которая описывается шестью параметрами (плотность темной и обычной материй, степень непрозрачности среды, угловой масштаб акустических осцилляций и амплитуда флуктуаций). Ученые утверждают, что значения параметров были уточнены, а пять из них приведены с 99-процентной точностью.