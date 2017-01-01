Внешность будущего ребенка можно редактировать

В Великобритании готовы приступить к редактированию внешности в утробе матери.

Широкоизвестный редактор генома CRISPR может избавить человека от серьезных болезней еще до рождения. Но что, если использовать эту технологию не только в лечебных, но и в косметических целях? Вполне возможно, что такая услуга в будущем появится.

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Как сообщает издание The Independent, группа британских исследователей уже достаточно хорошо освоила технологию редактирования генов для того, чтобы влиять на внешность потомства. Ученые заявляют, что при помощи CRISPR возможно изменить цвет глаз, цвет волос и даже задать рост будущего ребенка. Стоит заметить, что раньше на территории Великобритании внутриутробное изменение ДНК считалось довольно серьезной морально-этической проблемой и было неприемлемо. Однако за последнее время ситуация очень сильно поменялась и сейчас подобные процедуры вполне допустимы.

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"Я считаю, что внесение изменений в молекулу ДНК человека возможно лишь при выполнении двух условий. Первое: она не должна способствовать росту дискриминации и второе: изменения не должны способствовать расслоению общества", - заявляет профессор Нуффилдского совета по биоэтике Карен Юнг.

Однако в ближайшее время ожидать появления такой процедуры все-таки не стоит. Ведь для начала нужно провести массу испытаний. И даже не смотря на то, что CRISPR уже не первый год используется для внутриутробного лечения различных заболеваний вроде аутизма, врожденных пороков развития органов или предрасположенности к раку, на постоянной основе редактор генома пока еще не используется.