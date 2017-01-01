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Гипотетическая девятая планета наклоняет Солнце

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Планета влияет на Солнце.
Нибиру может влиять на Солнце
Нибиру может влиять на Солнце

Исследователи из Калифорнийского технологического института считают, что гипотетическое космическое тело известное как Нибиру постепенно приближается к Солнечной системе, что негативно отразится на планетах.

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По словам исследователей, опасная, но до сих пор не выявленная ни одним прибором планета Нибиру постепенно приближается к Солнечной системе, что вызывает колебания и наклоняет Солнце.

Сотрудники института опасаются, что это может привести к печальным последствиям, если Нибиру создаст наклон в шесть градусов относительно Солнца, то звезда станет несбалансированной.

Напомним, что существует гипотеза, согласно которой, орбита планеты Нибиру в перигелии пересекает Солнечную систему между Марсом и Юпитером один раз в 3 тысячи 600 лет и это якобы угрожает уничтожить жизнь на Земле.

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Теги: Нибиру, планета
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