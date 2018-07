Астрономы нашли планеты-близняшки

Планеты отличаются происхождением.

Астрономы получили изображение внесолнечной планеты, которая выглядит почти в точности как одна хорошо изученная планета класса газовых гигантов. Однако этот "доппельгангер" отличается в одном важном аспекте – происхождении.

Читай также: Астрономы нашли планету, на которой может быть жизнь

"Мы обнаружили газовый гигант, который является почти "близнецом" прежде известной планеты, однако, вероятно, эти два объекта формировались по различным механизмам", - сказал Трент Дюпюи (Trent Dupuy), астроном из обсерватории Джемини, Гавайи, и главный автор нового исследования.



В этом исследовании Дюпюи и его команда впервые нашли настоящего планетного "двойника". Первая из пары этих "одинаковых" планет известна ученым уже давно – она носит название Бета Живописца b, представляет собой газовый гигант массой примерно 13 масс Юпитера и была открыта методом прямых наблюдений в 2009 г. Новый же "объект-близнец" получил название 2MASS 0249 c, он имеет такие же массу, яркость и спектр, что и Бета Живописца b.

Читай также: Планеты-изгои могут быть переносчиками жизни

После открытия этого нового объекта при помощи телескопа Канада-Франция-Гавайи Дюпюи и его коллеги определили, что планеты 2MASS 0249 c и Бета Живописца b сформировались в одной и той же "звездной колыбели". Однако после формирования эти планеты продолжили свой "жизненный путь" в резко различающиеся условиях: в то время как родительская звезда планеты Бета Живописца b примерно в 10 раз ярче Солнца, планета 2MASS 0249 c обращается вокруг пары очень тусклых коричневых карликов, причем находится от них на очень большом расстоянии (2000 а.е.). Более того, Дюпюи и его команда считают, что даже механизмы формирования двух планет существенно различаются – в то время как планета Бета Живописца b формировалась из материала диска родительской звезды, так же как и большинство других газовых гигантов, планета 2MASS 0249 c, вероятно, формировалась непосредственно из газового облака, как звезда, и, скорее всего, представляет собой коричневый карлик очень небольшой массы – и это в очередной раз демонстрирует условность границы между субзвездными и планетными объектами, отмечают авторы.



Исследование принято к публикации в журнале Astronomical Journal.