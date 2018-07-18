В Сеть попали первые живые фото Honor Note 10

Смартфон сравнили с Nintendo Switch.

Читай также: ТОП-15 смартфонов: Названы лучшие модели 2017 года

Портал Techtastic опубликовал первые живые фотографии смартфона Honor Note 10, который должен быть представлен в ближайшее время.

На фотографиях смартфон сравнивают с портативной консолью Nintendo Switch, которая имеет ЖК-дисплей диагональю 6,2 дюйма. Стоит отметить, что новинка Huawei получила дисплей диагональю 6,9 дюйма, но из-за узких рамок экран имеет похожие габариты.

Honor Note 10

Смартфон будет оснащен однокристальной системой Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Смартфон должен работать под управлением EMUI 8.1, а емкость аккумулятора составит 6000 мА•ч.