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В Сеть попали первые живые фото Honor Note 10

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Смартфон сравнили с Nintendo Switch.
Honor Note 10
Honor Note 10

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Портал Techtastic опубликовал первые живые фотографии смартфона Honor Note 10, который должен быть представлен в ближайшее время.

На фотографиях смартфон сравнивают с портативной консолью Nintendo Switch, которая имеет ЖК-дисплей диагональю 6,2 дюйма. Стоит отметить, что новинка Huawei получила дисплей диагональю 6,9 дюйма, но из-за узких рамок экран имеет похожие габариты.

Honor Note 10
Honor Note 10

Смартфон будет оснащен однокристальной системой Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Смартфон должен работать под управлением EMUI 8.1, а емкость аккумулятора составит 6000 мА•ч.

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Теги: Honor Note 10, смартфон
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  18.07.2018, 11:59
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всё! сеть порвана.
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