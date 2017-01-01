Представлена самая подробная фотография Вселенной

Снимок сделан космическим телескопом Гершель.

Телескоп Гершель, названный в честь британского астронома Уильяма Гершеля, действовал в период с 2009 по 2013 годы. Самый большой инфракрасный телескоп в истории обладал зеркалом диаметром 3,5 метра, благодаря чему улавливал длинноволновое излучение от нескольких самых холодных и отдаленных объектов во Вселенной.

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Гершель смог получить фотографию Северного галактического полюса. Взяв за основу галактические координаты с нашей Солнечной системой в центре, ЕКС сумело заглянуть за пределы Млечного Пути в сторону созвездия Волосы Вероники.

Это огромное расстояние. Но на Гершеле был установлен Приемник спектральных и фотометрических изображений, специализировавшийся на картировании больших пространств космоса. Он смог запечатлеть Северный галактический полюс одновременно тремя фильтрами.

В результате получилась фотография, чей реальный размер практически невозможно представить. В этой рамке запечатлено скопление галактик в Волосах Вероники, самый плотный кластер галактик, известный человечеству. А значит, взглянув на эту фотографию, вы можете увидеть как минимум тысячу разных галактик. Это своего рода рекорд, а представить себе реальные размеры того, что вы сейчас можете окинуть одним взглядом, и вовсе не под силу ни одному человеку.