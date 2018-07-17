На Марсе снова нашли "пауков"

Следы в виде пауков видны на поверхности Красной планеты.

Специалисты НАСА опубликовали снимки, сделанные Марсианским разведывательным спутником (Mars Reconnaissance Orbiter) зимой этого года в районе Южного полюса Красной планеты. На изображении заметны странные темные пятна, которые в пресс-релизе НАСА окрестили "пауками". Действительно, необычное явление напоминает размытое изображение членистоногих.

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На самом деле это особенности ландшафта Марса. В некоторых местах, например на полюсах, поверхность Марса покрыта замороженным углекислым газом. При нагревании он переходит от твердого к газообразному состоянию, и в некоторых местах оказывается в ловушке. Со временем газ вырывается на поверхность и уходит в атмосферу, а вокруг «вентиляционного отверстия» оседает темная пыль.