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На Марсе снова нашли "пауков"

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Следы в виде пауков видны на поверхности Красной планеты.
Следы на Марсе
Следы на Марсе

Специалисты НАСА опубликовали снимки, сделанные Марсианским разведывательным спутником (Mars Reconnaissance Orbiter) зимой этого года в районе Южного полюса Красной планеты. На изображении заметны странные темные пятна, которые в пресс-релизе НАСА окрестили "пауками". Действительно, необычное явление напоминает размытое изображение членистоногих.

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На самом деле это особенности ландшафта Марса. В некоторых местах, например на полюсах, поверхность Марса покрыта замороженным углекислым газом. При нагревании он переходит от твердого к газообразному состоянию, и в некоторых местах оказывается в ловушке. Со временем газ вырывается на поверхность и уходит в атмосферу, а вокруг «вентиляционного отверстия» оседает темная пыль. 

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Теги: Марс, NASA
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гость  (аноним)  17.07.2018, 17:41
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