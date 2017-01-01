Найдены самые старые крошки хлеба
Археологи обнаружили в Иордании крошки хлеба, который был выпечен примерно 14,4 тысячи лет назад, говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Это означает, что люди могли изготавливать продукты, похожие на хлеб, еще до появления сельского хозяйства.
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Хлеб считается одним из наиболее важных продуктов в истории человечества. При этом ученым до сих пор точно неизвестно, где он появился впервые. Находки, сделанные на неолитических стоянках в Европе и Азии, указывают, что хлеб был изобретен в первых сельскохозяйственных общинах. Однако на Ближнем Востоке, где встречались дикие предки сельскохозяйственных культур, например пшеница или ячмень, охотники-собиратели готовили муку из диких злаков уже в позднем палеолите, около 23 тысяч лет назад. Поэтому некоторые ученые считали, что пивоварение, крупы, каши и пресный хлеб могли быть изобретены достаточно рано, в позднем эпипалеолите или в натуфийский период (14,6–11,7 тысячи лет назад). Однако до сих пор в руках у археологов не было физических подтверждений этого мнения — остатков хлеба.
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Теперь группа под руководством Амайи Арранц-Отаги (Amaia Arranz-Otaegui) из Кэмбриджского университета во время изучения археологического участка Шубайка 1 (Shubayqa 1) в Иордании обнаружила эти подтверждения. Исследователи изучили обугленные остатки пищи, найденные в месте для костра, которое использовалось в период 14,4 — 14,2 тысячи лет назад. Анализ образцов с помощью электронного микроскопа показал, что 24 фрагмента могут быть крошками хлеба. Их размер составлял примерно 4,4×2,5×5,7 миллиметров. Несмотря на то, что основной ингредиент их остался неизвестен, внутренняя структура остатков позволяет предположить, что это хлеб. Из 24 образцов 15 содержали ткани зерновых и содержащие крахмал остатки клеток. Кроме того, в двух кусочках хлеба археологи нашли мельчайшие белковые зерна, характерные для пшеницы, ржи, пшена и овса. Это означает, что люди могли готовить продукты, похожие на хлеб, почти за 4 тысячи лет до появления сельского хозяйства.
При этом исследователи точно не знают, зачем они это делали: лепешки могли как употреблять в пищу, так и использовать в обрядах. Пища, найденная археологами, была изготовлена незадолго до того, как местные жители покинули поселение. Поэтому хлеб мог быть для них легким и удобным для транспортировки продуктом, который хранится в засушенном виде в течение нескольких месяцев. С другой стороны, он мог быть «особой» едой, которую подавали во время пиршеств, чтобы произвести впечатление на гостей или хозяина, так как на изготовление этого продукта было очень трудоемким процессом.
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