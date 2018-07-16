Туринскую плащаницу окончательно признали подделкой

Христианская реликвия была проверена экспертами.

Туринская плащаница - одна из самых известных в мире христианских реликвий. Она является четырехметровым льняным полотном, в которое, по преданию, было завернуто тело Иисуса Христа после его смерти. Многие христиане уверены, что на плащанице отпечатаны лик и тело Христа.

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Последнее обстоятельство стало одним из самых важных в контексте повышенного внимания к реликвии. С одной стороны, такую наглядность можно рассматривать как возможное доказательство подлинности. С другой стороны, многие исследователи считают отпечатки неестественными.

Сейчас в очередной раз научный мир выразил свое скептичное отношение к тезису о подлинности реликвии. Согласно выводам судмедэксперта Маттео Боррини (Matteo Borrini) и химика Луиджи Гарлашелли (Luigi Garlaschelli), пятна на Туринской плащанице не совпадают с ранами Иисуса Христа и стекающими струйками крови. Результаты исследования ученые опубликовали в журнале Journal of Forensic Sciences.

В рамках эксперимента был использован манекен, настоящая человеческая кровь и ее искусственный заменитель, имеющий очень похожие свойства. Специалисты провели анализ струек крови на тыльной стороне левой руки и возле раны от копья на груди. Если верить отпечаткам на плащанице, кровь с тыльной стороны ладони и вдоль руки стекала под углом в 45 градусов, что, по мнению ученых, невозможно, если тело находится в лежачем положении.

Проверка на манекене

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Впервые реликвию зафиксировали на территории Франции в 1353 году. Первоначально Туринскую плащаницу выставили в городе Лире. В 1452-м году она была куплена Людовиком I Савойский, который хранил реликвию в городе Шамбери, где она пострадала от пожара, произошедшего в 1532 году.

Ученые также назвали нереалистичными следы от раны, полученной от копья. По мнению экспертов, кровь из нее стекала струйками, а не образовывала единое пятно. Еще одно пятно, находящееся в области поясницы, специалисты вообще не смогли воспроизвести в рамках эксперимента, хотя применяли разные позы для манекена.

Ученые полагают, что следы на Туринской плащанице, вероятно, не имеют никакого отношения к ранам Иисуса Христа, а сама реликвия является подделкой. С другой стороны, нельзя не признать, что окончательную точку в истории Туринской плащаницы ставить преждевременно.