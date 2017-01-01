Арктические льды раскрыли тайну Римской империи

Во льдах Арктики нашли следы свинца времен Древнего Рима.

Когда мы говорим о древнем Риме, то последнее место, к которому обратится пытливый историк - это арктические льды. Однако, как оказалось, ледники представляют собой самую настоящую "капсулу времени" природного происхождения. Поскольку лед в Арктике замерзает, но очень редко тает, то его содержание сохраняется на протяжении тысяч лет.

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Группа ученых изучила включения газа внутри арктических ледников. По факту, этот газ представляет собой фрагменты атмосферы прошлого, так что исследователи смогли получить представление о ее составе и, в частности, о концентрации углекислого газа в воздухе. Но этим работа не ограничилась: ученые искали следы свинца. Дело в том, что хоть сам свинец и был весьма ходовым металлом в древнем Риме, значительная его часть попадала в атмосферу во время переработки другого, куда более ценного металла - серебра.

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Таким образом, чем больше свинца в атмосфере - тем активнее было производство серебра в тот или иной период римской истории. По мнению исследователей, увеличение количества драгоценного металла в обороте свидетельствует о укреплении экономики. Это весьма ценные сведения, поскольку лишь малая часть финансовой отчетности тех лет дошла до наших дней. В результате ученые подтвердили гипотезу, которую ранее выдвигали историки: в период с 27 по 180 н.э. Рим был на пике своего экономического развития, а уровни спада свинца в пробах совпадали с периодами эпидемий и вторжений, во время которых экономика ожидаемо шла на спад.