Астрономы обнаружили самую быстрорастущую черную дыру

Нам бояться не стоит - она слишком далеко.

Совсем недавно была обнаружена самая быстрорастущая до сих пор черная дыра. По причине того количества газов, которые она вбирает в себя, эта черная дыра светится ярче, чем вся галактика.

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За каждые два дня этот космический объект заглатывает массу, равную массе нашего Солнца. Австралийские астрономы открыли самую быстрорастущую из всех известных до сих пор черную дыру во Вселенной. Эта так называемая супермассивная черная дыра находится на расстоянии примерно 12 миллиардов световых лет от Земли.

На момент наблюдения таинственная черная дыра обладала оценочной массой в 20 миллиардов солнц, говорит Кристиан Вольф из отдела астрономии и астрофизики Австралийского национального университета. За миллион лет эта дыра увеличивает свою массу на 1 процент. «Эта черная дыра растет настолько быстро, что вследствие газов, которые она ежедневно в себя всасывает, возникает высокое трение и гигантские температуры. В результате этот объект светится ярче, чем целая галактика», - рассказывает Вольф.

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Столь большая и быстрорастущая дыра представляет собой исключительно редкое явление. Этот “космический обжора“ был открыт европейским астрономическим спутником Гайя в ходе измерений мельчайших движений небесных объектов. Открытие было подтверждено Австралийским университетом в ходе дополнительных наблюдений, проводившихся с помощью различных телескопов.

“Если бы этот монстр оказался в центре нашего Млечного пути, он бы сиял в десять раз ярче, чем Луна в полнолуние“, - объясняет Вольф. - “Мы бы видели его невероятно яркой звездой размером с булавочную головку, которая затмевала бы своей яркостью почти все звезды в небе“.

Правда, при этом огромное количество испускаемого такой дырой рентгеновского излучения сделало бы жизнь на Земле невозможной. Но такое свечение сверхмассивных черных дыр помогает ученым изучать процессы образования элементов в ранних галактиках нашей Вселенной.