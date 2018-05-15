В Китае провели эксперимент по имитации жизни на Луне

Эксперимент шел больше года.

Завершился самый длительной эксперимент по имитации жизни на автономной лунной базе. Его участники провели 370 дней в специальной лаборатории Юэгун-1 и сегодня покинули ее, сообщает информационное агентство Синьхуа.

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В ближайшем будущем ученые надеются создать окололунную базу, которая станет своеобразным перевалочным пунктом для марсианских миссий. Предполагается, что это будет обитаемая станция, где экипаж в составе из четырех человек сможет находиться как минимум 30 дней. Кроме того, некоторые исследователи не исключают возможности постройки базы и на самой поверхности Луны, если человеку удастся освоить ее ресурсы. Однако прежде чем отправить космонавтов в длительное путешествие, необходимо выяснить, как оно повлияет на их психологическое и физическое здоровье. В этом могут помочь эксперименты по имитации жизни на спутнике Земли.

В Бэйханском университете в Пекине был создан комплекс Юэгун-1 (или Лунный Дворец-1), где были воспроизведены условия жизни на лунной базе. Его общая площадь насчитывает 160 квадратных метров. Он состоит из двух сельскохозяйственных модулей и жилой кабины, в которой находятся четыре небольших одноместных спальни, общая комната, ванная комната, отделение для переработки отходов и комната для выращивания животных.

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Исследование, проходившее на его территории и начавшееся 10 мая 2017 года, состояло из нескольких этапов. Сначала первая группа из четырех добровольцев — двух мужчин и двух женщин — провела в замкнутом пространстве 60 дней. После их сменила вторая группа, которая провела в замкнутом пространстве уже 200 дней. Им на смену вернулась первая группа испытателей, которая находилась в лабораторном модуле 110 дней. По истечении этого срока эксперимент завершился — всего он продлился 370 дней.

Во время выхода из «Лунного Дворца-1» испытуемые держали корзины с фруктами и овощами, которые выросли внутри модуля. Подобный эксперимент уже проходил в Китае четыре года назад, когда группа волонтеров провела 105 дней в автономном комплексе. При этом страна пока что не планирует отправлять космонавтов в лунные миссии.