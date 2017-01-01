На похоронах Стивена Хокинга ждут путешественников из будущего

Такое событие владельцы машины времени вряд ли могут пропустить.

14 марта 2018 года, в возрасте 76 лет, умер знаменитый физик-теоретик, изменивший отношение к науке у миллионов людей во всем мире. В субботу открылся сервис, предлагающий оформить билет всем желающим посетить поминальную службу по Стивену Хокингу. Ожидают даже путешественников из будущего. Его прах будет развеян 15 июня в лондонском Вестминстерском аббатстве, на могилах других гигантов науки ­– Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.

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Трое детей известного космолога, Роберт, Люси и Тим, предлагают до 1000 бесплатных билетов через систему конкурсной раздачи, которые достанутся всем желающим посетить похороны Хокинга, если им повезет. Заявителям нужно указать дату рождения, однако зоркие фанаты человека, посвятившего свою жизнь разгадкам тайн вселенной, заметили, что можно указать любую дату до 31 декабря 2038 года. То есть, на похороны Хокинга (теоретически) могут попасть люди, родившиеся более чем через двадцать лет с этого момента.

Разумеется, не обошлось без добрых шуток.

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"Однажды профессор Хокинг устроил вечеринку для путешественников во времени, чтобы узнать, появится ли кто-нибудь, если он отправит приглашение после вечеринки", - пишут люди. "Никто не пришел, но кажется прекрасным, что мемориальный сайт позволяет людям из будущего посещать службу. Ищите путешественников во времени в аббатстве".

Потенциальных заявителей – в том числе и из будущего – предупреждают на заявляться, если они не смогут организовать себе собственный транспорт и получить визу. На похоронах ожидают увидеть семью Хокинга, его друзей и коллег.