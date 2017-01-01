Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Возле Новой Зеландии зарегистрировали самую большую волну

Комментариев: 0
Самая большая волна в южном полушарии достигла высоты в 23,8 метра.
Буй зарегистрировал гигантскую волну
Буй зарегистрировал гигантскую волну

Самая большая волна из когда-либо наблюдаемых в южном полушарии достигла высоты 23,8 метра, сообщает метеорологическая служба Новой Зеландии. Зарегистрировал ее одинокий буй во время шторма в отдаленной части Южного океана, который снимает показания волн лишь по 20 минут каждые три часа. Исследователи отмечают, что буй вполне мог прозевать волну и побольше.

Читай также: Ученые научились предсказывать появление волн-убийц

Новый рекорд побил предыдущий, который принадлежал волне высотой 22,03 метра, зарегистрированной австралийским буем к югу от Тасмании в 2012 году.

1 января 1995 года в Северном полушарии была зарегистрирована волна высотой 25,6 метра. Ее прозвали волной-убийцей. Для отслеживания подобных волн высотой с многоэтажки и существуют сети дрейфующих буев.

Часто гигантские волны возникают из-за землетрясений, вызывающих цунами. Землетрясение в Индийском океане и вызванное им цунами в 2004 году унесло жизни от 230 тысяч до 300 тысяч человек. Высота волн тогда превышала 15 метров.

Поделись:
Теги: волна, южное полушарие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь