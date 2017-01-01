Возле Новой Зеландии зарегистрировали самую большую волну

Самая большая волна в южном полушарии достигла высоты в 23,8 метра.

Самая большая волна из когда-либо наблюдаемых в южном полушарии достигла высоты 23,8 метра, сообщает метеорологическая служба Новой Зеландии. Зарегистрировал ее одинокий буй во время шторма в отдаленной части Южного океана, который снимает показания волн лишь по 20 минут каждые три часа. Исследователи отмечают, что буй вполне мог прозевать волну и побольше.

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Новый рекорд побил предыдущий, который принадлежал волне высотой 22,03 метра, зарегистрированной австралийским буем к югу от Тасмании в 2012 году.

1 января 1995 года в Северном полушарии была зарегистрирована волна высотой 25,6 метра. Ее прозвали волной-убийцей. Для отслеживания подобных волн высотой с многоэтажки и существуют сети дрейфующих буев.

Часто гигантские волны возникают из-за землетрясений, вызывающих цунами. Землетрясение в Индийском океане и вызванное им цунами в 2004 году унесло жизни от 230 тысяч до 300 тысяч человек. Высота волн тогда превышала 15 метров.