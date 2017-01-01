На окраинах Солнечной системы нашли загадочный астероид

Астероид оказался богат углеродом.

Международная команда астрономов обнаружила в поясе Койпера необычный объект, который оказался, как выяснилось, богатым углеродом астероидом. Этот астероид стал первым в своем роде объектом, идентифицированном на холодном внешнем краю Солнечной системы. Вероятно, этот загадочный объект сформировался в Главном астероидном поясе между орбитами Марса и Юпитера, а затем был вытолкнут со своего места и после путешествия длиной в миллиарды километров оказался в поясе Койпера.

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В раннюю эпоху в Солнечной системе происходило большое количество интенсивных перемещений и столкновений. Согласно теоретическим моделям в этот период гигантские планеты могли выталкивать небольшие объекты из внутренней части Солнечной системы далеко на ее периферию. В частности, согласно этим моделям в поясе Койпера – охватывающем Солнечную систему по ее внешней границе – может содержаться небольшое число астероидов, вытолкнутых из Главного астероидного пояса, таких как богатые углеродом астероиды, называемые углеродистыми астероидами.

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В новом исследовании команда под руководством Тома Секкула (Tom Seccull) из Университета Квинс в Белфасте, Северная Ирландия, провела наблюдения необычного объекта пояса Койпера под названием EW95 при помощи Очень большого телескопа, расположенного в Чили, и смогла показать, что наблюдаемый объект представляет собой углеродистый астероид. Эти находки являются важным аргументом в пользу теории «бурной молодости» Солнечной системы, характеризуемой большим числом миграций, поскольку, вероятнее всего, местом первичного формирования объекта EW95 является Главный астероидный пояс.



Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters.