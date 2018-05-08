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Астрономы рассказали о смерти Солнца

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Ученые спрогнозировали этапы умирания нашей звезды.
От Солнца останется туманность
От Солнца останется туманность

Ученые знают, что наше Солнце "умрет" примерно через 10 миллиардов лет, но они не были уверены в том, что знают дальнейшую историю эволюции остатков нашей звезды. Однако теперь исследователи смогли "заглянуть в будущее" нашего светила намного дальше, чем прежде, и выяснить дальнейшую судьбу Солнца после окончания его жизненного цикла в качестве активной звезды.

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Международная команда астрономов под руководством профессора Альберта Зейлстры (Albert Zijlstra) из Манчестерского университета, Великобритания, прогнозирует, что Солнце превратится в массивное кольцо из светящихся газа и пыли, известное как планетарная туманность.

Планетарная туманность является широко распространенным этапом жизненного цикла звезд, на котором совершается переход из фазы красного гиганта в дегенерационную фазу белого карлика. Однако в течение многих лет ученые не были уверены, что Солнце в нашей Галактике пойдет по этому эволюционному пути – считалось, что Солнце не обладает достаточной массой, чтобы сформировать видимую планетарную туманность.

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Для выяснения "судьбы" остатков нашего светила после его гибели команда Зейлстры разработала новую компьютерную модель, которая прогнозирует жизненный цикл звезд. Эта модель показала, в отличие от предыдущих моделей, что даже звезды с относительно небольшими массами, такие как наше Солнце, способны формировать планетарные туманности. На самом деле, масса Солнца является практически «граничной» для формирования видимой планетарной туманности, поскольку звезды с массами на несколько процентов меньше массы нашего светила уже оказываются неспособными формировать такие структуры, выяснили Зейлстра и его коллеги.

Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

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Комментариев (1)
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Ликомания    08.05.2018, 18:02
Оценка:  +1
Ликомания
Вот люди бредом занимаются) Псевдоучёные.
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