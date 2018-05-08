Астрономы рассказали о смерти Солнца

Ученые спрогнозировали этапы умирания нашей звезды.

Ученые знают, что наше Солнце "умрет" примерно через 10 миллиардов лет, но они не были уверены в том, что знают дальнейшую историю эволюции остатков нашей звезды. Однако теперь исследователи смогли "заглянуть в будущее" нашего светила намного дальше, чем прежде, и выяснить дальнейшую судьбу Солнца после окончания его жизненного цикла в качестве активной звезды.

Читай также: Билет на Солнце: NASA отправит любого желающего на наше светило

Международная команда астрономов под руководством профессора Альберта Зейлстры (Albert Zijlstra) из Манчестерского университета, Великобритания, прогнозирует, что Солнце превратится в массивное кольцо из светящихся газа и пыли, известное как планетарная туманность.



Планетарная туманность является широко распространенным этапом жизненного цикла звезд, на котором совершается переход из фазы красного гиганта в дегенерационную фазу белого карлика. Однако в течение многих лет ученые не были уверены, что Солнце в нашей Галактике пойдет по этому эволюционному пути – считалось, что Солнце не обладает достаточной массой, чтобы сформировать видимую планетарную туманность.

Читай также: Телескоп Хаббл отметил день рождения снимком смерти звезд

Для выяснения "судьбы" остатков нашего светила после его гибели команда Зейлстры разработала новую компьютерную модель, которая прогнозирует жизненный цикл звезд. Эта модель показала, в отличие от предыдущих моделей, что даже звезды с относительно небольшими массами, такие как наше Солнце, способны формировать планетарные туманности. На самом деле, масса Солнца является практически «граничной» для формирования видимой планетарной туманности, поскольку звезды с массами на несколько процентов меньше массы нашего светила уже оказываются неспособными формировать такие структуры, выяснили Зейлстра и его коллеги.



Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.