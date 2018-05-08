Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Луну признали опасной для жизни

Комментариев: 3
Пыль на Луне может убить будущих колонистов.
Лунная пыль может быть опасна для людей
Лунная пыль может быть опасна для людей

Когда в 1969 году американские астронавты впервые погуляли по пыльной лунной поверхности, они вернулись в командный модуль своего корабля с симптомами сенной лихорадки. И многочисленными «добрыми словами» в адрес очень мелкой, черновато-серой субстанции, которая заполнила все отверстия на внешней стороне скафандров, основательно засорив механизмы. Сегодня мы знаем, что первопроходцы еще очень легко отделались.

Читай также: Илон Маск назвал базы на Луне и Марсе спасением от Третьей мировой

Лунная пыль в корне отличается от земной, так как формировалась в условиях отсутствия атмосферы, ветра и влаги. Миллионами лет микрометеориты дробили лунный реголит без сопротивления, его облучала космическая радиация, деформировали сильнейшие перепады температур. В результате образовалось вещество с очень мелким размерами гранул, сильной адгезией, химически реактивное и вдобавок с высоким статическим зарядом.

Ученые из Университета Стоуни-Брук смоделировали лунный грунт и поставили серию опытов, в которых погибли все подопытные живые образцы. Выяснилось, что лунная пыль создает эффект силикоза — тяжелого заболевания легких, от которого страдают шахтеры или люди в регионах с пыльными бурями. Вот только лунная пыль оказалась гораздо более агрессивной и по мере накопления убила 90% клеток в легочной ткани человека быстрее, чем наблюдатели отреагировали на появившиеся в ней изменения.

Читай также: NASA доказало, что американцы были на Луне

Еще хуже пришлось мышкам, чьи нейроны после контактов с лунной пылью получили необратимые повреждения ДНК. Их ждала закономерная смерть от рака. Ученые пока не поняли механизма этого процесса, но уже очевидно, что вероятность образования опухолей при работе с пылью будет чрезвычайно высокой. Будущие колонисты, как бы защищены они не были, в серьезной опасности. 

Поделись:
Теги: Луна, колонизация Луны, полет на Луну
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  08.05.2018, 15:26
Оценка:  0
гость
Ну в принципе "первопроходцы" пересекая дважды!!! радиационный пояс магнитного поля Земли получили столько облучения,что ни один "чернобылец" бы не выжил!А Австронавты до преклонных лет доживают сохраняя гробовое молчание о подробностях "полета на Луну"!
гость  (аноним)  08.05.2018, 15:20
Оценка:  0
гость
дробили лунный реголит без сопротивления
Вообще-то если пишете по русски - то :РИГОЛИТ! . Во вторых при ударе на больших скоростях и в вакууме (без теплоотдачи) происходит оплавление частиц и крупицы приближены к шарообразной форме... Ну в холлевуде об этом умалчивают.
гость  (аноним)  08.05.2018, 15:15
Оценка:  0
гость
О ДА! Пиндосские "луноходы" приличной заразы на съемочных площадках Голливуда нахватались. А теперь все юлят чтоб не оказалось что пиндов на Луне вовсе и не было!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь