Найдена экзопланета без облаков

Ученые обнаружили экзопланету, в атмосфере которой отсутствуют облака, и это открытие может дать ценные новые сведения об устройстве планет, расположенных за пределами нашей Солнечной системе.

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Международная команда исследователей во главе с доктором Николаем Николовым из Эксетерского университета, Великобритания, обнаружила, что в атмосфере "горячего Сатурна" под названием WASP-96b отсутствуют облака.



При помощи европейского Очень большого телескопа, расположенного на территории Чили, команда изучила атмосферу экзопланеты WASP-96b, в то время когда планета проходила перед диском родительской звезды. Это позволило команде измерить глубину падения светимости звезды при прохождении перед ней планеты, окруженной атмосферой, и таким образом определить состав атмосферы планеты. Изучая эти спектры, исследователи наблюдали полноценную линию натрия, имеющую колоколообразный вид, которая может наблюдаться лишь в случае, когда в атмосфере планеты отсутствуют облака. В случае наличия облаков пик натрия сужается, поскольку колоколообразную форму графика интенсивности линии обусловливает натрий, находящийся в нижних слоях атмосферы планеты, которые в этом случае оказываются блокированными от наблюдений облаками.

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Планета WASP-96b представляет собой типичный газовый гигант, схожий с Сатурном, и имеет температуру порядка 1300 Кельвинов. Размер планеты превосходит размер Юпитера примерно на 20 процентов. Эта планета совершает транзит перед диском звезды, расположенной в направлении южного созвездия Феникс на расстоянии 980 световых лет от нас.