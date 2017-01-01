Возле Земли пролетит опасный астероид

В среду, 9 мая, рядом с Землей пролетит 300-метровый астероид.

Потенциально опасный астероид, предположительно, составляющий примерно 300 метров в диаметре, пройдет мимо Земли в среду, 9 мая. Этот космический камень, получивший название 2008 TZ3 пролетит мимо нашей планеты в 10:06 UTC, оставаясь от нее на безопасном расстоянии примерно в 6,5 дистанций Земля-Луна (lunar distance, LD), что составляет 2,5 миллиона километров.

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Астероид 2008 TZ3 является околоземным объектом семейства Аполлона, который был впервые обнаружен при помощи обзора неба Маунт-Леммон 6 октября 2008 г. Обзор неба Маунт-Леммон использует 1,52-метровый рефлектор системы Кассегрена, установленный в обсерватории Маунт-Леммон, штат Аризона, США. Он является одним из наиболее плодотворных обзоров неба для обнаружения новых околоземных объектов. До настоящего времени при помощи этого обзора неба было обнаружено свыше 50000 малых планет.



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Согласно астрономам астероид 2008 TZ3 имеет абсолютную звездную величину 20,4 и период вращения вокруг собственной оси 44,2 часа. Этот объект обращается вокруг Солнца с периодом два года, оставаясь на расстоянии 1,59 астрономической единицы (1 а.е. равна расстоянию от Земли до Солнца) от нашего светила.



В среду астероид 2008 TZ3 пронесется мимо нашей планеты с относительной скоростью 9 километров в секунду. Следующее сближение астероида с Землей ожидается 10 мая 2020 г., когда космический камень будет находиться на расстоянии 7,28 LD от нашей планеты.