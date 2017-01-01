Гробница Тутанхамона не оставила тайн

Потайных комнат в гробнице не обнаружили.

В гробнице Тутанхамона нет потайных комнат, заявил генеральный секретарь Верховного Совета Древностей Египта доктор Мустафа Вазири в воскресенье, 6 мая, на Четвертой Международной конференции, посвященной Тутанхамону.

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В июле 2015 года британский египтолог Николас Ривз опубликовал статью, в которой предположил, что в усыпальнице Тутанхамона может быть скрытая комната, в которой была похоронена царица Нефертити. Согласно его гипотезе, она находится за северной стеной гробницы юного фараона. Гипотезу поддержал бывший министр древностей Мамдух Элдамати (Mamdouh Eldamaty), который согласился исследовать стены усыпальницы. В ноябре того же года японские исследователи под руководством Хирокацу Ватанабе (Hirokatsu Watanabe) впервые исследовали гробницу Тутанхамона с помощью радара. Ученые обнаружили аномалии в северной и восточной стенах, которые могли свидетельствовать о наличии потайных комнат.

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В 2016 году инженеры из National Geographic провели сканирование еще раз, но не нашли следов тайных комнат. Чтобы поставить точку, в феврале 2018 исследование провела третья группа ученых, на этот раз из Политехнического университета Турина, под руководством Франческо Порселли (Francesco Porcelli). Их вердикт гласил: признаков косяков или дверных проемов за стенами гробницы нет; переходов от скальной породы к стенам, построенным людьми, тоже не наблюдается.

Если исследователям гробницы Тутанхамона не повезло, то физикам, которые изучали пирамиду Хеопса с помощью мюонной томографии, удача улыбнулась. Они подтвердили наличие скрытой камеры над Большой галереей. О том, можно ли считать эту находку сенсацией, можно прочитать в нашем материале.