Астрофизики: На Луне была вода

Лунный метеорит подтвердил наличие воды на спутнике Земли.

Команда исследователей под руководством Масахиро Кайама (Masahiro Kayama) из Университета Тохоку, Япония, нашла в составе лунного метеорита доказательства того, что вода однажды присутствовала на Луне.

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В этом исследовании команда Кайамы нашла в составе метеорита родом с Луны минерал под названием моганит – минерал, который формируется только в присутствии воды.



Предыдущие исследования показали, что этот метеорит под названием NWA 272 упал на Землю в северной части Африки примерно 17000 лет назад. Сравнение с другим материалом лунной поверхности позволило подтвердить, что этот метеорит действительно происходит с поверхности Луны. После того как команда подтвердила наличие в составе этого метеорита минерала моганита, она также провела ряд испытаний, позволивших показать, что моганит не мог образоваться после падения метеорита на Землю.

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Для объяснения наличия моганита в исследуемых образцах команда предположила, что в Луну врезалась комета или другой содержащий воду объект. Часть этой воды, вероятно, испарилась, однако другая часть – просочилась под поверхность и сформировала там моганит. Некоторое время спустя в эту область поверхности Луны вновь врезалось космическое тело, и в результате этого столкновения фрагменты пород, содержащих моганит, были выброшены в космос, чтобы в дальнейшем достигнуть поверхности нашей планеты в составе лунного метеорита, считают авторы.



Исследование опубликовано в журнале Science Advances.