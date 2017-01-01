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Ученый превратил Млечный Путь в музыку

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Получился блюз.
Млечный Путь
Млечный Путь

Профессор американского университета штата Массачусетс Марк Хейер проанализировал движение межзвездных газовых облаков в Млечном Пути и превратил полученные за последние 20 лет данные в музыку. Об этом сообщает издание Tech Times.

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Композиция длительностью 2 минуты 29 секунд создана с помощью специальной программы, использующей математические алгоритмы. Для каждого типа газового облака подобрали свою группу инструментов. Так, движение ионизированных облаков передали через саксофон, атомарных — через акустический бас, молекулярных — фортепиано и перкуссией.

Сам Хейер признался, что создавал "блюз Млечного Пути" несколько месяцев.

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"Я увлечен астрономией и музыкой, и это в забавной форме объединяет обе эти страсти", - рассказал он о своей работе.

Млечный Путь содержит в себе от 200 до 400 миллиардов звезд. По одному из прогнозов, через четыре миллиарда лет он поглотит Большое и Малое Магеллановы Облака, а через пять миллиардов - сольется с Туманностью Андромеды.

Ученый превратил Млечный Путь в музыку
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Теги: Млечный Путь, музыка, видео
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