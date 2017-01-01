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У растений обнаружена система коммуникаций через корни

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Растения могут обмениваться сигналами.
Растения общаются при помощи корней
Растения общаются при помощи корней

Растениям не нравится, когда их постоянно трогают. Для этих неподвижных организмов прикосновение обычно означает слишком тесную близость с другим растением — и предстоящую конкуренцию с ним за солнечный свет. Но они способны обмениваться сигналами и через корневую систему, меняя характер роста соседей. Об этом Велемир Нинкович (Velemir Ninkovic) и его коллеги из Шведского университета сельскохозяйственных наук пишут в статье, опубликованной в журнале PLoS One. 

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Биологи экспериментировали с молодыми ростками обыкновенной кукурузы, которые выращивались в гидропонных условиях, без почвы — на водном растворе, содержащем все необходимые минеральные вещества. Эти ростки чувствительны к прикосновениям: механическая стимуляция заставляла их выделять в воду сигнальные вещества. И если следующее растение культивировалось на том же самом растворе, то оно отращивало больше листьев и меньше корней. 

Растение словно «почувствовало» присутствие соседей и направило множество ресурсов на то, чтобы победить их в конкуренции за свет. Если же росток имел доступ к двум растворам одновременно (одному, оставшемуся после «тронутого» растения, и другому — от нетронутого), он, очевидно, различал их, и корень активнее тянулся ко второму.

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По словам авторов, химическая коммуникация ростков через почву может быть особенно важна для семян материнского растения, позволяя им лучше разделять доступное пространство и меньше конкурировать друг с другом за свет.

"Надземные коммуникации между растениями способны вызывать ответ в соседних "нетронутых" растениях посредством подпочвенных коммуникаций, — пишут ученые. — Это показывает, что развитие растений может существенно меняться за счет физических условий, в которых растут их соседи".

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Теги: растения, корни
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