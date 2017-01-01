На выходные можно увидеть метеорный поток Аквариды

Пик потока будет наблюдаться под утро шестого мая.

Поток эта-Аквариды можно увидеть в ночь с 5 на 6 мая

Майские Аквариды, как и другие известные метеорные потоки, образованы космическим "мусором", источником которого являются кометы. Прародительницей метеорного потока эта-Аквариды является знаменитая комета Галлея. Наша планета пересекает ее орбиту дважды - в мае с ней связан метеорный поток эта-Аквариды (Майские Аквариды), а в октябре - Ориониды. Аквариды наблюдаются с 19 апреля по 28 мая, а максимум интенсивности потока приходится на ночь с 5 на 6 мая.

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В 2018 году наблюдениям помешает почти полная Луна, которая будет засвечивать в это время значительную часть небесного свода.

Лучше всего наблюдать поток можно будет после полуночи в восточной части неба.