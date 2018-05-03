Названа самая опасная группа крови

Риски у этой группы больше, чем у остальных.

Японские ученые пришли к выводу, что первая группа крови связана с повышением почти в три раза риска смертности от тяжелых травм, по сравнению с другими группами крови. Исследование опубликовано в журнале Critical Care.

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Специалисты показали, что у пациентов с первой группой крови, получивших травмы, грозящие ранним летальным исходом или длительным периодом восстановления, вероятность смертности в среднем равна 28 процентам. А у пострадавших, имеющих другие группы крови, — 11 процентам.

Причины наблюдаемой связи ученые видят в том, что у людей с первой группой крови выше риск кровопотери из-за худшей свертываемости крови, по сравнению с обладателями остальных групп. Данное обстоятельство, по мнению специалистов, связано с пониженным содержанием в крови первой группы фактора фон Виллебранда (гликопротеина плазмы крови).

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"Наше исследование также поднимает вопрос о том, как экстренное переливание эритроцитов первой группы крови пациентам с тяжелыми травмами может повлиять на гомеостаз — процесс, благодаря которому кровотечение останавливается, и есть ли какая-то разница в сравнении с другими группами крови", - пояснил соавтор Ватару Такаяма.