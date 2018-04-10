Кора Меркурия оказалась тоньше, чем предполагалось

Ее толщина - 26 километров.

Новая карта плотности планетарной коры таит в себе неожиданность. Кора планеты Меркурий оказалась значительно тоньше, чем считалось до сих пор. Вместо предполагаемых 35 километров, толщина ее в среднем не превышает 26 километров. Соответствующие расчеты были сделаны на основании данных космического зонда MESSENGER. Но имеется здесь и еще одна необычность. В отличие от Земли, здесь кора под горами и кратерами имеет относительно одинаковую плотность, а это как минимум противоречит классической теории образования планетарной коры.

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Самая внутренняя планета Солнечной системы продолжает ставить перед учеными загадки. Она и вращается быстрее, чем должна бы, и имеет невероятно большое ядро, и явно продолжает "усыхать", уменьшаясь в объеме и по сей день. Кроме того, планетологи предполагают, что Меркурий на ранней стадии развития пережил катастрофическое столкновение.

Ответ на вопрос можно было искать в еще одной особенности Меркурия. Его кора, если соотнести ее с мантией планеты, представлялась необычно мощной. На основе полученных зондом MESSENGER данных, ученые оценили ее толщину примерно в 35 километров. А это соответствует примерно одиннадцати процентам изначальной каменной мантии, которая у молодых планет находится в жидком состоянии.

Но странным здесь представляется то, что, например, у Луны, которая по размерам относительно похожа на Меркурий, доля коры по отношению к исходной мантии, составляет около семи процентов. Действительно ли это так, а если да, то почему кора Меркурия толще, чем это должно было бы быть в соответствии с теорией, решил выяснить Майкл Сори из Аризонского университета. Для своего исследования он на основании полученных от зонда MESSENGER данных впервые составил карту коры Меркурия и сопоставил ее с топографией планеты.

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"Нам известно, какие минералы образуют каменные породы и какие элементы содержит каждый из этих минералов", - объясняет Сори. - "Кроме того, мы знаем плотность этих минералов. То есть на основании этой информации мы смогли составить карту плотностей коры Меркурия".

Вопреки ожиданиям, кора Меркурия под горами и возвышенностями оказалась столь же плотной, как и под кратерами и впадинами. Плотные и менее плотные минералы перемешаны относительно равномерно, что и определили исследователи. И они вычислили среднее значение плотности в 2 974 килограмма на кубический метр, что ненамного превышает плотность алюминия.

Необычным это выглядит и потому, что в соответствии с так называемой изостазией Пратта обычно толщина и плотность коры выравнивают друг друга. То есть каждый сектор коры давит примерно одинаковым весом на расположенную под ним мантию. Так, во всяком случае, это выглядит в теории. На Земле, например, более тонкая океаническая кора является более плотной и, соответственно, более тяжелой, чем более толстая континентальная кора. Но Меркурий – это не Земля.

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Новое исследование может внести новые коррективы в наши знания о Меркурии. Исходя из актуальных данных, ученые предположили, что кора Меркурия значительно тоньше, чем было предположено раньше. Расчеты Сори снизили возможную толщину меркурианской коры с 35 до лишь 26 километров.

"Это на 25 процентов ниже прежних расчетов, то есть самая низкая рассчитанная до сих пор толщина", - объясняет исследователь.

Если значения Сори получат подтверждения, то Меркурий перестанет в среде астрономов считаться необычайно толстокожим. И толщина его внешней оболочки будет почти соответствовать толщине лунной коры.

"Новые результаты показывают, что на Меркурии и Луне примерно одинаковая часть их силикатных каменных пород образовала кору», - говорит Сори. - "А это значит, что Меркурий не является уникальным небесным телом среди планет земного типа, которое наиболее эффективно образовывало свою кору".

Но большей ясности ученые-планетологи ожидают от следующей миссии к Меркурию, когда специальный космический зонд приблизится к планете в 2025 году.