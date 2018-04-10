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На небе выстроится мини-парад планет

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Астрономическое зрелище можно увидеть в ночь со 2 на 3 мая.
Ночью можно увидеть парад планет
Ночью можно увидеть парад планет

Красивое астрономическое явление – мини-парад из шести планет - лучше всего будет видно в 3 часа 3 мая на южном горизонте. Практически в одну линию выстроятся Марс, Сатурн, стареющая Луна, Юпитер и Спика, а также красноватый Антарес.

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Около полуночи со 2 на 3 мая высоко поднимутся Юпитер и Спика. После 2 часов на небе выстроятся  Антарес, убывающая Луна и Сатурн, а завершит линию красный Марс, который появится после 02:30.

Данное явление можно назвать только мини-парадом, так как всего по одну сторону от Солнца в небольшом секторе окажутся только три планеты, Луна и две звезды, а для малого парада необходимо четыре планеты.

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Теги: парад планет, астрономия
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