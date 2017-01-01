Внеземное происхождение воды доказали при помощи пушки

Эксперимент провели в вакууме.

Ученые из Университета Брауна выяснили, что расплавленные породы астероидов “удерживают поразительно большие объемы воды“. И это важно для истории не только нашей, но и других планет.

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“Если столкновения астероидов с поверхностью успешно захватывают воду на растущих планетах в других планетарных системах — а у нас есть все причины полагать, что так и происходит, — на многих планетах должна быть вода“, - говорит автор исследования Терик Дали. “Если эта вода жидкая (а не в виде пара или льда), тогда бинго, вы получите один из трех важнейших ингредиентов для жизни“.

В эксперименте использовалась вертикальная пушка NASA Ames Vertical Gun Range. С 1960-х годов она помогает в исследованиях высокоскоростных столкновений, будучи разработанной в рамках проекта Аполлон. Для эксперимента, который проходил в вакууме, ученые зарядили 2,5-метровую пушку макетом астероида из минерала антигорита, который запустили в пять раз быстрее пули (20 000 километров в час) под углом 45 градусов в груду обезвоженной вулканической пемзы, которая представляла как бы нашу Землю.

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Результатом стала смесь кусков метеорита, брекчии (породы из кучи связанных кусочков) и стекла, которое появилось из-за нагрева в процессе удара. Все три содержали воду, оставшуюся от кусков астероида. Водяной пар, который сбежал из метеорита, оказался в брекчии и стекле.

Сам эксперимент был красивый, как и его результат, считает Катрин Альтвегг из Университета Берна в Швейцарии. Что важно, он показал жизнеспособность теории о том, что астероиды могли начинить Землю водой. Работа была опубликована в Science Advances.