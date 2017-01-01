На Солнце произошла мощная вспышка

Вспышка на Солнце появилась прямо в центре диска.

Одна из самых красивых и крупных активных областей наблюдается сейчас на солнечном диске и находится вблизи его центра. Солнечные активные области формируются вокруг групп пятен и представляют собой системы огромных магнитных петель, протяженностью до нескольких сот тысяч км, наполненных горячей плазмой. Размеры таких систем часто превышают расстояние от Земли до Луны. Основное излучение активных областей лежит в жесткой ультрафиолетовой области спектра, которая полностью поглощается земной атмосферой. По этой причине увидеть их с Земли совершенно невозможно — в лучшем случае можно разглядеть находящиеся в основании области солнечные пятна.

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Соответствующие области называются активными, так как часто являются центрами крупных солнечных вспышек. Это связано с повышенной напряженностью магнитного поля, благодаря которой здесь могут формироваться весьма сильные электрические токи, которые и приводят ко вспышкам. Так, впрочем, бывает не всегда. В ряде случаев магнитные поля активных областей могут образовывать устойчивые конфигурации с минимальной энергией, называемые потенциальными. Поскольку энергия таких систем находится в точке потенциального минимума, то её высвобождение невозможно, и область, несмотря на огромные запасы энергии, часто превышающие годовое потребление энергии человечеством в миллионы раз, оказывается скована непреодолимыми законами физики и остается спокойной.

Комбинированный снимок Солнца

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Наблюдающаяся сейчас область, похоже, относится именно к такому типу. Несмотря на огромные размеры и энергию, за несколько дней существования в ней не произошло ни одной вспышки. Если в ближайшие дни здесь не произойдет каких-то событий, которые перестроят магнитную конфигурацию и лишат ее “потенциального статуса“, то область, вращаясь вместе с Солнцем, так и скроется за солнечным горизонтом без каких-либо последствий для Земли.