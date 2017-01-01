Европе грозит засуха из-за глобального потепления

Повышение температуры скажется на климате.

Глобальное потепление усилит засуху в Европе,показало исследование международной группы ученых из США, Нидерландов и Великобритании. Если температура на планете повысится на 3 °C, экстремальные природные явления и стихийные бедствия в этой части света могут стать нормой.

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Результаты моделирования показали, что если из-за глобального потепления средняя температура в Европе повысится на 3 °C, то площадь засушливых регионов здесь увеличится с 13 до 26%. За исключением Скандинавии, продолжительность периодов засухи в Европе также будет в три-четыре раза дольше по сравнению с периодом 1971–2000 годов. Пострадать могут до 400 миллионов человек.

Если удастся реализовать условия Парижского климатического соглашения и ограничить глобальное потепление 1,5 °C, площадь засушливых районов в Европе составит 19%.

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Наиболее сильно от жары могут пострадать страны Средиземноморья, где площадь засушливых регионов может увеличиться с 28 до 49%. Количество засушливых месяцев в Южной Европе также возрастет до 5,6 (по сравнению с нынешними 2,1), если будет превышен порог потепления в 3 °C. В случае если температура окружающей среды повысится лишь на 1,5 °C, засушливые месяцы в Южной Европе будут длиться около 3,2 месяца.

В Атлантическом, Континентальном и Альпийском регионах области засухи увеличатся менее чем на 10% от общей площади. А в Скандинавии и Балтийском регионе прогнозируется увеличение количества осадков. Для Германии потепление будет иметь лишь незначительные последствия, правда, лето будет более сухим.