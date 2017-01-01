Американские муравьи используют ловушки для охоты

Муравьи, обитающие в Центральной Америке, охотятся командой, выяснили ученые.

Как рассказывается в Biological Journal of the Linnean Society, муравьи Azteca brevis устраивают туннели-ловушки с отверстиями и прячутся в них. Когда к ловушке забредает другое насекомое, они удерживают его за конечности и убивают. Так им удается поймать добычу в 50 раз тяжелее себя.

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Древесные муравьи, обитающие в тропиках Центральной и Южной Америки, бóльшую часть времени проводят на своем растении, мирмекофите. Растение обеспечивает насекомых плодами, цветочным нектаром и убежищем, а взамен муравьи защищают его от других насекомых. Муравьи используют мирмекофиты и для групповой охоты. Так, особи Azteca bequaerti прячутся в листе и реагируют на его дрожание, когда на лист приземляется насекомое. Муравьи из рода Pheidole выработали более сложную стратегию охоты. Они прогрызают в листьях дырки и прячутся за ними. Когда потенциальная добыча приземляется на лист, они хватают ее, используя растение и как дом, и как ловушку. Но самая «продуманная» стратегия охоты — у муравьев из рода Allomerus. Они строят галереи-ловушки, в которых делают много отверстий на небольших расстояниях и устраивают в них засаду. Ранее исследователи замечали, что древесные муравьи Azteca brevisсооружают похожие конструкции. Используя кусочки коры, сердцевины дерева и листьев, и грибы для укрепления конструкции, насекомые строят туннели, в которых на расстоянии 1,5-6 миллиметров проделывают отверстия диаметром примерно один миллиметр. По мнению ученых A.brevis используют их для защиты своего растения от чужих насекомых.

Однако мирмекологи Ален Дежен (Alain Dejean) из Тулузского университета и Маркус Шмидт (Markus Schmidt) из исследовательской компании Biofaction предположили, что A.brevis используют построенные ими галереи и для охоты тоже. Чтобы подтвердить гипотезу, ученые исследовали четыре колонии муравьев, обитающих рядом с биологической исследовательской станцией Ла Гамба в Коста-Рике, и две колонии A.brevis, живущих недалеко от полевой станции Пти Саут во Французской Гвиане. Авторы статьи исследовали 20 туннелей, которые муравьи построили на стволах деревьев, Ученые подсаживали на галереи членистоногих разных видов и смотрели, что будет дальше.

Отверстия ловушек

Выяснилось, что муравьи строят галереи c участками разной ширины. Более узкие они используют для защиты, более широкие — для охоты. В охотничьих туннелях рабочие муравьи A.brevis затаивались в засаде и ждали, пока на ловушку сядет добыча. Так как отверстия в ней встречаются часто, насекомое или паук одной или несколькими конечностями попадали в ловушку. Тогда муравьи их хватали и удерживали их. Жертва, пытаясь вырваться, наоборот, попадала в другие отверстия и в конце концов ее "распластывали" на поверхности ловушки и либо затягивали внутрь, а потом разгрызали на куски, либо наоборот. Охота занимала от 20 минут до нескольких часов. Коллективными усилиями муравьям удавалось справиться с добычей (гусеницами), которая была почти в 50 раз больше них самих.

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Если бревисы защищали "свое" дерево от пришельцев, они не сидели в засаде, а приходили в ловушки после появления чужаков. После того, как появились «захватчики» и до реакции на них муравьев могло пройти более получаса, так что бóльшая часть чужаков оставалась непойманной. Если же постороннее насекомое или паука ловили, то его, так же, как и во время охоты, хватали за ноги и убивали, но не ели, а сбрасывали с дерева.

Успешность A.brevis. Количество пойманных членистоногих в «охотничьих» и «защитных» туннелях. а. «Охотничий» участок туннеля, в. галереи-ловушки на невысоких деревьях, с. ловушки на высоких деревьях. Черным цветом отмечен процент пойманных и «разделанных» членистоногих; серым — пойманные и выброшенные жертвы, диагональной полоской — жертвы, которым удалось сбежать, белым — не пойманные членистоногие.

Некоторые деревья мирмекофиты, растущие в тропиках Амазонии, так удачно используют симбиотических муравьев, что расчищают для себя полянки, на которых растут только деревья одного вида. В Перу такие участки называют садами дьявола.