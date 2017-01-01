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У берегов Австралии нашли неизвестные обломки затонувшего корабля

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Корабль нашли случайно.
Затонувшее судно нашли при исследовании дна
Затонувшее судно нашли при исследовании дна

Специалисты Австралийского института морских наук во время сканирования морского дна у северного побережья Западной Австралии обнаружили неизвестные обломки затонувшего корабля.

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Согласно их данным, находка покоится на глубине 60 метров и простирается в длину на 37 метров. Она неожиданно появилась на сонаре во время картирования дна. Сперва экипаж закончил работу, а затем вернулся, чтобы лучше рассмотреть таинственный объект. По оценкам исследователей, останки относятся к некому кораблю, затонувшему в ХХ веке. Отснятые видеоматериалы они отдали в Музей Западной Австралии для дальнейшего изучения. Координаты обломков держатся в секрете для того, чтобы местные жители не отправились изучать их самостоятельно.

У берегов Австралии нашли неизвестные обломки затонувшег...
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Член экипажа Майлс Парсонс (Miles Parsons) поделился впечатлениями от находки:

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"Это определенно не то, что открываешь каждый день. Едва мы увидели возвышение, сразу поняли — оно искусственное. Все тут же заволновались, затем начали звонить. Никто не понимал, что происходит. Поэтому мы решили вернуться и рассмотреть все повнимательнее, для этого спустили буксируемую камеру. Мы будем поддерживать связь с музеем, чтобы узнать, что они выяснят".

Эксперт по подводной акустике Иэн Парнум из Университета Картина (Австралия) считает, что таких находок в будущем прибавится, так как огромная часть морского дна Австралии остается неисследованной.

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Теги: Австралия, корабль, кораблекрушение
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