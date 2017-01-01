NASA показало найденные астероиды на видео

Телескоп NASA обнаружил почти 30 тысяч объектов.

Телескоп WISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer; англ. широкоугольный инфракрасный обзорный исследователь) был запущен NASA в 2009 году и занимался поиском в четырех ИК-диапазонах ультраярких инфракрасных галактик, коричневых карликов, астероидов и сближающихся с Землей комет, а в 2011 году был переведен в спящий режим. Аппарат “разбудили“ спустя два года — он должен был заниматься поиском околоземных объектов, не найденных ранее, по программе NEOWISE (Near-Earth Object WISE).

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За четыре года работы NEOWISE обнаружил в целом 29 375 объектов в Солнечной системе, включая 788 околоземных объектов и 136 комет, сообщает NASA. Некоторые из них были классифицированы даже как потенциально опасные астрономические объекты (ПОАО) — объекты с орбитой, допускающей приближение к нашей планете на потенциально опасное расстояние, и с размерами, достаточными, чтобы преодолеть атмосферу Земли.

NASA создало симуляцию, демонстрирующую вращение объектов, обнаруженных NEOWISE, в нашей Солнечной системе. Как отмечается в ролике, орбиты Меркурия, Венеры и Марса показаны в синем цвете, орбита Земли — в бирюзовом цвете. Зеленые точки при этом отображают околоземные объекты, серые - все остальные астероиды (находящиеся в основном в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером); желтыми же точками показаны кометы.