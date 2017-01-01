Астрономы "принюхались" к газам Урана

Ученые подтвердили наличие сероводорода в облаках планеты.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Astronomy, сероводород в больших количествах содержится в облаках Урана. Его нахождение там предполагалось из-за отсутствия определенной длины света в спектре планеты. Сейчас же это было подтверждено благодаря прямому наблюдению обсерватории на Гавайях.

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Газовые гиганты Юпитер и Сатурн не такие вонючие, отмечают ученые. Сероводорода в их атмосфере нет. В неприятном запахе подозревают также и Нептун — другой ледяной гигант Солнечной системы. Наличие сероводорода объясняется температурой и местом, где зарождались планеты. Ледяные гиганты находятся значительно дальше от Солнца, чем их более ароматные газовые братья.