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Астрономы "принюхались" к газам Урана

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Ученые подтвердили наличие сероводорода в облаках планеты.
Уран имеет сероводородные облака
Уран имеет сероводородные облака

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Astronomy, сероводород в больших количествах содержится в облаках Урана. Его нахождение там предполагалось из-за отсутствия определенной длины света в спектре планеты. Сейчас же это было подтверждено благодаря прямому наблюдению обсерватории на Гавайях.

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Газовые гиганты Юпитер и Сатурн не такие вонючие, отмечают ученые. Сероводорода в их атмосфере нет. В неприятном запахе подозревают также и Нептун — другой ледяной гигант Солнечной системы. Наличие сероводорода объясняется температурой и местом, где зарождались планеты. Ледяные гиганты находятся значительно дальше от Солнца, чем их более ароматные газовые братья.

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Теги: Уран, газ, астрономия
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