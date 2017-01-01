Найден кандидат на самую черную планету

Планета поглощает до 99% падающего на него света.

Масса планеты WASP-104b сравнима с массой Юпитера, но температура на ней гораздо выше, чем на самой большой планете Солнечной системы из-за того, что WASP-104b вращается очень близко к своему светилу: период обращения вокруг звезды у нее составляет меньше 10 дней. Планеты, подобные WASP-104b, называют горячими Юпитерами. Большинство известных нам горячих Юпитеров отражает около 40% доходящего до них света, но не WASP-104b: она поглощает почти весь падающий на нее свет — от 97% до 99%, что делает ее одной из самых черных известных планет.

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"Из всех темных планет, описанных астрономами, эта — одна из самых темных, она входит в пятерку первых, а может быть, и в список трех самых черных", — рассказал порталу журнала New Scientist астрофизик Тео Моцник.

Причина ее черноты, вероятно, в том, что она находится экстремально близко к своей звезде, на расстоянии около 4,3 миллионов километров; год на WASP-104b должен продолжаться всего около 1,75 земных суток. На всегда развернутой к звезде дневной стороне планеты так горячо, что газ не конденсируется в верхних слоях атмосферы, и облака не формируются — а именно облака, как показывает пример Венеры, обычно отражают большую часть света. Некоторые небесные тела — например, Энцелад и Европа — отражают падающий на них свет за счет льда, но лед, как и облака, не может существовать на горячем Юпитере.

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Вместо облаков WASP-104b, скорее всего, окутана плотной атмосферой, в составе которой много натрия и калия, которые поглощают электромагнитное излучение в видимой части спектра; поэтому, считают ученые, дневная сторона планеты отражает совсем мало света.

Низкая отражающая способность горячих Юпитеров не мешает ученым находить их; как правило, их обнаруживают транзитным методом, регистрируя периодические падения светимости звезды в моменты, когда планета проходит между звездой и телескопом. Большая масса и малый диаметр орбит горячих Юпитеров также позволяют находить их по небольшим отклонениям орбит их звезд, вызванных гравитацией планет.

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Если бы мы подлетели к WASP-104b, мы вряд ли увидели ее черной, скорее темно-красной: вместо отраженного света раскаленная атмосфера дает собственное свечение.

Самая низкая отражающая способность зарегистрирована для планеты TrES-2b, которая отдает только 0,1% доходящего до нее света, но по мере того, как ученые собирают новые данные, WASP-104b вполне может занять ее место в списке самых темных экзопланет.