Создана распознающая рак татуировка

При обнаружении рака татуировка будет темнеть.

Читай также: Татуировка.ком: как сейчас выглядят люди, продавшие кожу интернету

Медики из Швейцарии недавно представили тату, которое способно выявить рак. По сообщению ученых, опубликованному в издании Science Translational Medicine, основной принцип работы тату основан на измерении уровня кальция в крови. Гиперкальциемия (повышение уровня кальция) часто связана с развитием онкологического процесса. Поэтому когда уровень кальция в крови растет, татуировка начинает темнеть. Сам «рисунок» состоит из слоя особых клеток, которые меняют свою структуру и цвет под воздействием кальция. Разработка прошла проверку на мышах, и в 9 из 10 случаев она показала верный результат.

В ходе серии лабораторных экспериментов ученые измерили динамику выработки меланина при разной концентрации ионов кальция. Удалось установить, что для того, чтобы татуировка была заметна, требуется несколько недель, при которых концентрация ионов кальция будет оставаться повышенной. Конечно, этот результат далек от идеала, да и к тому же не всегда при онкологическом процессе на раннем этапе уровень кальция остается стабильно высоким такое продолжительное время. Но ученые отмечают, что их разработка – всего лишь прототип технологии.

Читай также: Кожи клетки научили сводить татуировки самостоятельно

В будущем татуировка поможет людям самостоятельно следить за состоянием своего здоровья. Однако тату для диагностики на данный момент не лишено недостатков. Например, его "срок годности" составляет около года, после чего тату нужно будет обновлять.