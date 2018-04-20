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Снова Нибиру: Уфологи пугают концом света в понедельник

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В Сети пугают роликом с новым концом света.
В Сети предрекают столкновение с Нибиру
В Сети предрекают столкновение с Нибиру

23 апреля, всего через 3 дня, планета Нибиру на огромной скорости врежется в Землю, уничтожив человечество. Столь смелое заявление и даже соответствующее видео опубликовал в сети пользователь под ником "Путешественник во времени".

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Ученые не видят на горизонте у Земли никаких космических объектов, способных протаранить ее. Однако уфологи и свято верящие в апокалипсис люди не сомневаются, таинственная планета Нибиру за считанные мгновения настигнет нас 23 апреля, положив конец человечеству и всем живым организмам на Земле. "Путешественник во времени" опубликовал в YouTube соответствующее видео, продемонстрировав на симуляторе процесс столкновения.

Врезавшись в Землю, Нибиру превратит ее в огненный шар из раскаленного металла, разлетающийся на фрагменты в различные стороны. Отметим, апокалипсис должен был произойти еще осенью прошлого года, однако человечество все еще существует. Как итог, большинство людей не верят в сказки "Путешественника во времени" и его сторонников.

Планета Нибиру врезается в Землю
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Теги: Нибиру, видео
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Осталось 300 символов
эксперт  (аноним)  20.04.2018, 18:59
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эксперт
Этот "Путешественник во времени" скорее-всего поклонник российской науки и адэпт "Свидетелей РенТВ", и прочей хуиты вроде плоской земли, домовых и леших...
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