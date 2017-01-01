Астрономы смоделировали удар по Марсу

Компьютерное моделирование показало, как появились два спутника Марса.

По одной из гипотез, два крошечных спутника сформировались в следствие столкновения объекта похожего на астероид в поверхность Красной Планеты.

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Этот, предположительно, астероид, должен был быть весьма крупным для того, чтобы, при ударе о Марс, поднять достаточно материала для формирования двух естественных спутников Марса - Фобоса и Деймоса.

"Наша компьютерная модель показывает, что крупный объект мог врезаться в Марс и спровоцировать образования двух небольших лун» - об этом сообщил Робин Кэнуп, исследователь из Юго-Западного Научно-Исследовательского Института (SwRI).

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Кэнуп - один из ведущих ученых, использующих крупномасштабные компьютерные моделирования для воссозданий условий возникновения спутников планет Солнечной Системы, в частности Земли и Марса.

Ученые обсуждали происхождение двух марсианских лун в течение многих десятилетий. Одна модель предполагает, что они, возможно, были захвачены Марсом из пояса астероидов. Другая модель предполагает, что они сформировались из диска обломков вокруг Красной Планеты. То, что обе луны имеют почти круглую орбиту вокруг экватора говорит о том, что они сформировались в процессе столкновения в Марс какого-то крупного объекта.