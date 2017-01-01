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Астрономы изучили галактику-бабочку

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Двойная галактика на этапе слияния имеет две черных дыры.
Галактики в момент слияния
Галактики в момент слияния

Исследователи из Колорадского Университета в Боулдере закончили анализ двойных галактик на заключительном этапе их слияния.

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Новое исследование, которое было реализовано во главе с научным сотрудником Франсиско Мюллером-Санчесом из Колорадского Университета, пролило свет на некоторые факты о космическом объекте NGC 6240. речь идет о галактике, расположенной в созвездии Змееносца. Ее первооткрывателем стал французский астроном Эдуард Стефан в 1871 году.

В то время, как большинство галактик во вселенной содержит только одну сверхмассивную черную дыру в центральной части, NGC 6240 имеет их сразу две. Они находятся в процессе взаимодействия, что в будущем приведет к их столкновению.

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Исследование показывает, как газы, этими двумя растущими черными дырами, в сочетании с газами, изгнанными звездами из галактики, возможно, начали приводить в действие вспышку нового звездоформирования. 6240 NGC новых звезд. Кроме этого, ученые также выяснили, что  образуемые при этом ветра помогли создать большую часть основной особенности галактики: ее крупное газопылевое облако в форме бабочки.

"Мы проанализировали бабочку и выяснили, что это первая галактика, в которой мы видим ветер от двух сверхмассивных черных дыр, а также отток ионизированного газа", - сообщил главный автор исследования.

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Теги: Галактика, астрономия
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