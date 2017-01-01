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Физики создали новое экзотическое состояние материи

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Квантовые кубиты могут находиться в нескольких состояниях.
Крупнейший квантовый регистр
Крупнейший квантовый регистр

Международная группа ученых из Германии и Австрии создала крупнейший на настоящий момент квантовый регистр (совокупность запутанных между собой квантовых битов или кубитов). Он состоит из 20 кубитов — частиц, которые способны находиться в квантовых состояниях 0 и 1, а также в суперпозиции этих состояний. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

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Исследователи реализовали экзотическое квантовое состояние - многочастичную запутанность, когда квантовые состояния трех и более частиц оказываются взаимосвязанными. При этом запутанность всей системы из частиц нельзя рассматривать как комбинации запутанных подсистем, состоящих из двух частиц.

Ученые использовали лазеры для того, чтобы связать квантовые состояния 20 атомов кальция, которые удерживались в электромагнитной ловушке. При этом атомы сначала образовывали запутанные пары, однако затем подсистемы увеличивались, захватывая все больше частиц. Хотя физикам известны квантовые системы с большим числом запутанных друг с другом частиц, в данном случае исследователи смогли считывать каждый кубит в отдельности. В дальнейшем они планируют создать квантовый регистр, состоящий из 50 квантовых битов.

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Теги: физика
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