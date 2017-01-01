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В Африке нашли древнюю библиотеку

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Тексты написаны на кушитском языке.
Древние письмена
Древние письмена

Французские археологи обнаружили в Судане коллекцию древних текстов и табличек, написанных на древнем кушитском языке, который не всегда поддается расшифровке. Возраст находки составляет 2700 лет. Об этом сообщает Science Alert.

Найденные записи
Найденные записи

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Место раскопок находится в местности Седейнга, где располагаются руины храма, датированного XIV веком до нашей эры и посвященного Тие - супруге египетского фараона Аменхотепа III. С VII века до нашей эры этот участок превратился в "город мертвых" - некрополь, состоящий из 80 пирамид и сотни гробниц.

Древние тексты располагаются на гробницах, притолоках и стелах и написаны на мероитском языке, который использовался примерно со II века до нашей эры до V века нашей эры в Нубии и северном Судане.

Найденные записи
Найденные записи

Носителем этого исчезнувшего языка был народ древнего царства Куша, который был завоеван Египтом во времена правления фараона Тутмоса I. Мероитский алфавит был создан по образу древнеегипетского, однако некоторые записи до сих пор переведены не полностью.

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Теги: Африка, библиотека, фото
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