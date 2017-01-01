На Марсе подробно рассмотрели странный кратер

Удивительный кратер мог появиться или от вулкана, или от метеорита.

На изображениях, сделанных космическим аппаратом Mars Express (ЕКА) виден кратер под названием Ismenia Patera. Он находится на поверхности Марса. Его происхождение остается все еще невыясненным. Ученые пытаются понять, как он мог образоваться. Возможно, причиной его формирования стал метеорит, который врезался в поверхность, или же это могли быть остатки супервулкана?

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Ismenia Patera может быть переведено с латыни как плоская миска. Эта марсианская интригующая особенность располагается в Аравийском регионе на Красной Планете.

Ismenia Patera простирается приблизительно на 75 километров. Его центральная часть окружена кольцом холмов, блоков и скалистых глыб, которые, как думают, была изгнаны и брошены в кратер под воздействием каких-то факторов.

Показанные здесь фотографии былисделаны 1 января стереофотоаппаратом с высоким разрешением, который установлен на борту Mars Express.

Кратер на Марсе

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Такие подробные изображения с высоким разрешением проливают свет на многочисленные особенности Марса.

Вполне возможно, что на месте Ismenia Patera однажды был вулкан, который извергал огромное количество магмы, что в конце концов привело к разрушению вулкана.