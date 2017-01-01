На спутнике Плутона появились гора Кубрика и кратер Немо

Международный астрономический союз присвоил названия элементам рельефа Харона.

Международный астрономический союз дал названия кратерам и горам Харона, самого крупного спутника Плутона. На карте Харона, составленной на основе снимков, сделанных в 2015 году межпланетной станцией New Horizons. Теперь на Хароне есть кратер Садко, кратер Насреддина, и гора, названная в честь Стэнли Кубика. Названия предложили участники миссии New Horizons.

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Всего новых топонимов двенадцать, сообщает сайт МАС; главная тема — путешествия в популярной культуре и мифах народов мира: