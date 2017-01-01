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На спутнике Плутона появились гора Кубрика и кратер Немо

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Международный астрономический союз присвоил названия элементам рельефа Харона.
Новые названия на Хароне
Новые названия на Хароне

Международный астрономический союз дал названия кратерам и горам Харона, самого крупного спутника Плутона. На карте Харона, составленной на основе снимков, сделанных в 2015 году межпланетной станцией New Horizons. Теперь на Хароне есть кратер Садко, кратер Насреддина, и гора, названная в честь Стэнли Кубика. Названия предложили участники миссии New Horizons.

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Всего новых топонимов двенадцать, сообщает сайт МАС; главная тема — путешествия в популярной культуре и мифах народов мира:

  • Расселина Арго (по названию корабля, на котором путешествовали герои древнегреческого мифа о Ясоне и золотом руне)
  • Гора Батлер (в честь писательницы Октавии Батлер, автора научно-фантастических романов)
  • Расселина Калеуче (по названию корабля-призрака, обители мертвых, сюжеты с которым распространены в мифологии коренных жителей архипелага Чилоэ у побережья Чили)
  • Горы Кларка (в честь писателя Артура Кларка, автора фантастических романов, в том числе «Космической одиссеи: 2001», по мотивам которой снят фильм Стэнли Кубрика)
  • Кратер Дороти (по имени героини сказки Фрэнка Баума «Волшебник страны Оз»)
  • Гора Кубрика (в честь режиссера Стэнли Кубрика)
  • Расселина Мапджет (по названию ладьи египетского бога Солнца Ра, на которой он объезжает небо)
  • Кратер Насреддина (в честь фольклорного персонажа Ходжи Насреддина, путешествующего мудреца)
  • Кратер Немо (по имени капитана Немо из романов Жюля Верна)
  • Кратер Пиркса (по имени персонажа Станислава Лема, космонавта)
  • Кратер Ревати (по имени героини Махабхараты, путешествовавшей во времени)
  • Кратер Садко (по имени персонажа русской былины. путешественника, опустившегося на дно моря).
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Теги: Харон, Плутон
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