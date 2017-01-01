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NASA показало дюны на Марсе

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Снимок опубликован в Твиттере агентства.
Дюны на Марсе
Дюны на Марсе

Лаборатория реактивного движения (JPL) NASA в Пасадене опубликовала новую фотографию марсианского ландшафта.

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Снимок был сделан Марсианским разведывательным спутником (MRO). На фото запечатлен песчаный рельеф планеты, сформировавшийся в результате длительных климатических изменений.

В кадр попала местность под названием Lobo Vallis. На снимке видны волнистые линии песчаного ландшафта. Как отмечают специалисты JPL, под воздействием ветра дюны постепенно перемещаются в более низкие участки местности.

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Теги: NASA, Марс, фото
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