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На МКС попытаются зачать ребенка

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Эксперимент со спермой проведут в апреле.
Эксперимент проведут в космосе
Эксперимент проведут в космосе

Ученые решили выяснить, как сперматозоиды и яйцеклетки смогут соединиться в невесомости, сообщает ABC в статье, автор которой подписался инициалами "Х. де Х."

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С этой целью до конца апреля грузовой корабль SpaceX доставит на МКС материалы для эксперимента Micro-11. "Задача - впервые выяснить, будут ли сперматозоиды человека (и, для сравнения, сперматозоиды быка), оказавшись на высоте 400 км, "суетиться" так, как "суетятся" на Земле", - пишет издание.

Эксперимент проводится Ames Research Center при NASA. Издание объясняет: перед оплодотворением сперматозоид должен "активизироваться, чтобы начать движение".

"Затем, чтобы подготовиться к союзу с яйцеклеткой, сперматозоид должен ускорить движение, а его клеточная мембрана - сделаться более жидкой. Предыдущие эксперименты со спермой морского ежа и быка показали, что в невесомости толчок к движению происходит быстрее, а действия, предваряющие оплодотворение, происходят медленнее или вообще не происходят. Промедления или проблемы на этом этапе могут помешать оплодотворению в космосе", - говорится в статье.

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Как будет проходить эксперимент? На МКС астронавты разморозят образцы спермы и добавят к ним смесь химических веществ, которая дает толчок к движению сперматозоидов и подготовке к их слиянию с яйцеклеткой. Движения будут засняты на видео. Образцы, обработанные консервантами, вернутся на Землю для анализа.

Эти эксперименты полезны для фундаментальной науки. "Но, главное, возможно, что однажды они помогут человечеству отправиться в длительные экспедиции для исследования космоса", - пишет автор.

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Теги: МКС, сперматозоиды
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