Ученые поняли, зачем людям брови

Брови помогли древним людям наладить общение.

Подвижные брови, которые можно использовать для выражения широкого спектра эмоций, возможно, сыграли решающую роль в выживании человека, считают исследователи из Йоркского университета в Великобритании. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Ecology and Evolution.

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Нависшие над глазами надбровные дуги наших предков, вероятно, были символом агрессии и господства, как рога у оленя, предполагают исследователи. Но подвижные брови позволили человеку выражать широкий спектр эмоций от признания до сочувствия, тем самым способствуя развитию коммуникативных навыков и установлению множества социальных связей.

Ведущий автор исследования Пол О'Хиггинс, профессор анатомии, рассуждает: «Глядя на других животных, можно сделать интересные предположения насчет того, какой могла быть функция надбровных дуг. У мандрилов, приматов из семейства мартышковых, имеются ярко окрашенные выпуклости по обеим сторонам морды — они показывают их статус. Рост выпуклостей обусловлен гормональными факторами, а в костях, образующих их, обнаружено множество микроскопических воронок — таких же, как в костях надбровных дуг древних людей».

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По мнению О'Хиггинса, выступающие надбровные дуги служили своеобразным социальным сигналом. Однако их уменьшение, сглаживание лба и увеличение подвижности бровей помогло проявлять дружеские эмоции, которые помогли сформировать социальные связи.

Ученые воссоздали 3D-модель черепа гейдельбергского человека, взяв за основу череп, найденный в пещере Кабве в Замбии. Этот вид существовал 600-200 тыс. лет назад. Согласно одной из гипотез, массивные надбровные дуги были нужны, чтобы сгладить соединение костей черепа, образующих глазницу. Другое предположение гласит, что они помогали снизить нагрузку на кости черепа во время пережевывания грубой пищи.

Изучив модель черепа, ученые пришли к выводу, что для заполнения пространства вокруг глазниц толстая кость не требовалась. Тогда они смоделировали жевательные движения как модели черепа, созданной с учетом размера надбровных дуг гейдельбергского человека, так и модели, у которой надбровные дуги были уменьшены при сохранении остальных анатомических особенностей.

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Оказалось, что нагрузка при жевании была не слишком сильной и никак не влияла на остальную часть черепа.

"Поскольку форма надбровных дуг не зависит от физических требований, а другие предположения, например, удержание пота или волос, уже были отвергнуты ранее, мы предполагаем, что объяснение надо искать в области социальной коммуникации", - заключают ученые.

По словам исследователей, уменьшение надбровных дуг у предков человека началось около 100 тыс. лет назад, а особенно интенсивно это стало происходить около 20 тыс. лет назад, когда люди перешли от охоты и собирательства к сельскому хозяйству.

Движения бровями позволяют нам выражать сложные эмоции, а также воспринимать эмоции других.