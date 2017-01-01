Астрономы разобрались с огненными торнадо на Солнце

Плазменные торнадо стоят на месте.

Ученые раскрыли сущность так называемых плазменных торнадо, которые были зафиксированы на поверхности Солнца около пяти лет назад. В ходе Европейской недели астрономии, проходящей в Ливерпуле (Великобритания), был заслушан доклад группы специалистов, занимавшихся изучением природы такого загадочного явления, как "огненное торнадо" на поверхности Солнца.

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Астрономы детально изучили трехмерные фотографии поверхности звезды и пришли к выводу, что в отличие от земных вихрей плазменные торнадо не перемещаются, а фактически стоят на месте. Магнитное поле внутри торнадо вытянуто горизонтально, а не вертикально, как считалось ранее.

Николас Лабросс из шотландского университета Глазго заявил, что плазма внутри таких структур движется в том же направлении, что и магнитное поле. Такие структуры с плазмой и магнитным полем и были названы торнадо, подчеркнул специалист.

Пока астрофизики не могут объяснить природу высокой температуры короны – самого высокого слоя солнечной атмосферы. Слои которые идут после короны – хромосфера и фотосфера имеют температуру примерно в 10 тысяч градусов по шкале Кельвина.

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Пограничный слой между короной и фотосферой имеет толщину в несколько километров, температура в этой зоне увеличивается в сотни раз, достигая нескольких миллионов градусов по шкале Кельвина. Ученые сходятся в мнении только относительно строения звезды, но причины резкого повышения температуры между короной и фотосферой Солнца пока объяснить не могут.

Некоторые астрономы предполагают, что температура в этой зоне повышается из-за частых выбросов плазмы и вспышек. Первоначально, наблюдая за поверхностью Солнца с 2010 года, ученые зафиксировали плазменные торнадо и предположили, что именно это явление провоцирует механизм резкого повышения температуры.

Первоначально считалось, что такие торнадо перемещаются по поверхности звезды, в результате чего и происходят выбросы плазмы. Однако группа ученых во главе с Лаброссом опровергла такую точку зрения, изучив поведение торнадо. Команда ученых изучила снимки, сделанные зондом NASA и сравнила их с данными, полученными японским орбитальным телескопом «Хинодэ», который обладает сверхчувствительными спектрометрами.

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Были получены результаты, что такого явления как плазменное торнадо фактически не существует. Структуры, аккумулирующие в себе плазму, не движутся по поверхности Солнца, а стоят на месте. Это наводит на мысль, что на поверхности звезды существует какой-то другой механизм, провоцирующий резкое увеличение температуры на границе между короной и фотосферой.