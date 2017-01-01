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Котики и собачки: В Перу нашли новые загадочные геоглифы

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Открытие удалось сделать при помощи дрона.
Геоглифы нашли при помощи беспилотника
Геоглифы нашли при помощи беспилотника

Археологи Перу открыли 50 новых загадочных геоглифов на плато Наска. При этом некоторые узоры старше, чем уже известные рисунки. Об этом сообщает издание Science Alert.

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Геоглифами называют нанесенные на землю узоры, размеры которых зачастую настолько велики, что их можно рассмотреть только с воздуха. Рисунки на Наске представляют собой группу геоглифов в виде линий, геометрических фигур и примитивных изображений человека и животных. Они были впервые замечены в 1939 году, хотя их возраст, согласно выводам исследователей, достигает приблизительно двух тысяч лет.

Большинство ученых полагает, что фигуры были созданы культурой Наска, хотя ряд специалистов не согласен с этим мнением. В то же время некоторые из открытых геоглифов напоминают по стилю изображения, характерные для культуры Паракас, которая существовала примерно с 750 по 100 годы до нашей эры.

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Новые геоглифы, многие из которых изображают воинов культуры Паракас, были обнаружены с помощью беспилотников с фотоаппаратами и 3D-сканерами. Из-за эрозии почвы рисунки были менее четкими, чем известные линии Наски, поэтому их трудно заметить с самолета.

В Перу нашли новые загадочные геоглифы
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Теги: геоглиф, Перу, видео
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